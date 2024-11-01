edición general
Imad, de los “6 de Zaragoza”, inicia tratamiento en un centro de día por problemas de salud mental mientras el Gobierno persiste en negarle el indulto

"No es de recibo que el Gobierno de coalición no aplique a Daniel e Imad la misma medida de indulto que se concedió a Adrián y Javitxu en septiembre”, denuncia la plataforma

aupaatu
El Empresario Víctor Aldama en la calle, mientras los currelas que protestaron contra el patrón siguen en prisión porque son peligrosos.
Y la justicia sigue siendo es igual para todos
ipanies
#4 No, eso de que es igual para todos era un eslogan publicitario como lo de "hacienda somos todos"
plutanasio
La comida es horrible. Saben exactamente lo que comen cada lunes, martes o miércoles, no les cambian la dieta. Comen patatas a todas horas.

Rancho de la mili les daba yo todos los días. Es una cárcel, no un hotel.
tul
asi nos defiende el psoe de la ultraderecha, metiendo en la carcel a obreros que ejercian su derecho a huelga, luego tienen los cojones de ir mintiendo por ahi que son de izquierdas.
Lyovin81
#1 quien aun piense a estas alturas que el PSOE es de izquierdas, es directamente subnormal.
tul
#2 eso o esta pillando de lo publico
Lyovin81
#3 si con pillar te refieres a robar, así es.
Pero yo trabajo en lo público y no estoy ni remotamente cerca de pensar que el PSOE sea de izquierdas.
