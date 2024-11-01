·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3932
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
3753
clics
Sobre: Navidad 2025
2857
clics
El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial
3734
clics
Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar
4994
clics
El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona
más votadas
393
El capitalismo necesita líderes idiotas en el poder
386
De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"
604
Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios
450
Los 'whatsapps' certifican que Feijóo y Mazón solo se comunicaron tras la comida de El Ventorro: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
499
Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
23
clics
Imad, de los “6 de Zaragoza”, inicia tratamiento en un centro de día por problemas de salud mental mientras el Gobierno persiste en negarle el indulto
"No es de recibo que el Gobierno de coalición no aplique a Daniel e Imad la misma medida de indulto que se concedió a Adrián y Javitxu en septiembre”, denuncia la plataforma
|
etiquetas
:
6 de zaragoza
,
indulto
,
imad
,
salud mental
12
2
1
K
119
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
1
K
119
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
aupaatu
*
El Empresario Víctor Aldama en la calle, mientras los currelas que protestaron contra el patrón siguen en prisión porque son peligrosos.
Y la justicia sigue siendo es igual para todos
4
K
53
#5
ipanies
#4
No, eso de que es igual para todos era un eslogan publicitario como lo de "hacienda somos todos"
0
K
12
#7
plutanasio
La comida es horrible. Saben exactamente lo que comen cada lunes, martes o miércoles, no les cambian la dieta. Comen patatas a todas horas.
Rancho de la mili les daba yo todos los días. Es una cárcel, no un hotel.
1
K
26
#1
tul
asi nos defiende el psoe de la ultraderecha, metiendo en la carcel a obreros que ejercian su derecho a huelga, luego tienen los cojones de ir mintiendo por ahi que son de izquierdas.
0
K
12
#2
Lyovin81
#1
quien aun piense a estas alturas que el PSOE es de izquierdas, es directamente subnormal.
2
K
29
#3
tul
#2
eso o esta pillando de lo publico
0
K
12
#6
Lyovin81
#3
si con pillar te refieres a robar, así es.
Pero yo trabajo en lo público y no estoy ni remotamente cerca de pensar que el PSOE sea de izquierdas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y la justicia sigue siendo es igual para todos
Rancho de la mili les daba yo todos los días. Es una cárcel, no un hotel.
Pero yo trabajo en lo público y no estoy ni remotamente cerca de pensar que el PSOE sea de izquierdas.