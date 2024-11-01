Ilya U. Topper| El silencio de los corderos árabes

Políticamente, el llamado mundo árabe es un hatajo de regímenes corruptos que se dan la espalda unos a otros, cuando no se hacen zancadillas, para escalar puestos en la jerarquía de servidumbre de Estados Unidos. Para empezar, muy poco motivo tienen para hacer causa común, una vez derrumbado el mito de la «nación árabe» unida por una (supuesta) lengua común y una (aún más supuesta) cultura común. Lema útil para animar a mediados del siglo XX la lucha anticolonialista, pero revelado como completamente ficticio en las décadas siguientes.