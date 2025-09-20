·
El silencio de los corderos (árabes): ¿Por qué no hacen realmente nada frente a Israel?
Mientras la violencia y la ocupación persisten, los gobiernos árabes, divididos y temerosos de perder poder, evitan acciones contundentes y priorizan su estabilidad interna sobre la causa palestina
árabes
inacción
israel
palestina
actualidad
actualidad
#3
Rodrygo_Silva_de_Goes
Porque nunca quisieron a palestinos: porque son conflictivos. (Es su manera de pensar, no la mía eh). Y edito: arabes son de la península arábiga osea que puede crear inexactitud.
#1
emmett_brown
www.meneame.net/story/han-callado-historicamente-paises-arabes-sobre-g
#4
fofito
Porque enfrentarse a Israel es enfrentarse a EEUU y Europa.
Todos sabemos lo que pasa en los patios de los colegios,donde tres o cuatro tienen acojonados y paralizados al resto y, cuando alguno intenta rebelarse ,se le da bien fuerte delante del resto para que lo vean y mantenerles dóciles.
#5
drstrangelove
Porque ya lo intentaron en el pasado, con numerosas guerras, y no consiguieron nada salvo hacer el ridículo frente a una potencia fuertemente armada por USA. Siria, el último país que representaba una amenaza militar seria, hace años que fue desmembrado con una estrategia de divide y vencerás. Hoy en día los países árabes prefieren llevarse bien con Israel aunque a regañadientes tengan que tolerar un genocidio.
#2
Alcalino
Aparte de la movida de los chiis contra los sunnis (básicamente un católicos contra protestantes) los árabes surgen de un montón de tribus y clanes que se llevan a matar
El islam hizo un esfuerzo de unificación, pero las rencillas históricas les pueden
