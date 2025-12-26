·
La Ilustración oscura: cuando la democracia estorba
La llamada 'Ilustración oscura' está sirviendo para legitimar teóricamente las propuestas antidemocráticas de Trump y los señores tecnofeudales como Thiel y Musk.
democracia
,
estorba
,
ilustración oscura
,
trump
,
thiel
,
musk
5 comentarios
#1
Torrezzno
*
La ilustración fue oscura desde su concepción. Fundamentada en el idealismo alemán que desembocó guerras mundiales, es mas un mito que otra cosa. Ningún idealismo puede ser consecuente con la realidad.
Pensar que lo que tenemos en España es democracia es ridiculo. Pensar que votar cada cuatro años es democracia es una mofa. No hace falta Nick Land para darse cuenta que es un trampantojo para dar la ilusión de participación
0
K
19
#3
Torrezzno
#1
Lo que los aceleracionistas hacen es poner en el papel algo que ya lleva décadas ocurriendo en la vida real. NVIDIA, amazon, google etc tienen mas poder que los estados. No hace falta ningún manifiesto teórico porque ya está aquí.
0
K
19
#2
Arzak_
*
La Ilustración prometía individuos libres guiados por la razón; hoy, la “Ilustración oscura” nos ofrece consumidores perfectamente entrenados por IA: creen elegir, pero solo repiten lo que los algoritmos de redes sociales y plataformas les permiten desear. La democracia se desvanece entre burbujas de filtro, la libertad se mide en clics, y la autonomía se vende como “personalización”. Mientras, corporaciones y tecno-elites diseñan sociedades sin necesidad de ciudadanos —solo usuarios dóciles, autoexplotados y eternamente distraídos. ¡Qué maravilla de progreso!, ¡Pero no olvides darme un like!
0
K
12
#4
Torrezzno
*
#2
la ilustración es puro idealismo. Que es libertad? Donde ves tu la razón? Todo lo que este fundamentado sobre ideales está condenado al fracaso ya que en realidad no existe nada ideal.
Es la crónica de un fracaso anunciado. Por lo tanto esta ilustración oscura es una reiteración ya que era oscura de inicio. Por eso es una visión mucho más lucida que el mito. Están diciendo lo que es palpable. Que la ilustración fue una mentira. La Gen Z es la primera generación que ya lo ha visto.
0
K
19
#5
beldin
#4
n estoy de acuerdo ni de lejos, primero los ideales de la filosifia clasica occidental estan ahi: la prudencia aristotelica es un ejemplo. y las creacion cientificas son en esencia esos ideales llevados a la practica con una fundamentacion cientifica.
otra cosa es la pseudoilustracion actual, no deja de ser la maximizacion de un paradigma que no da mas de si, el paradigma actual y como se ve esa ilustracion es el problema no la ilustracion de las ideas en si.
por cierto si quieres una…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
