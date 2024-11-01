Las ilusiones del acuerdo entre India y la Unión Europea

El acuerdo no es “la madre de todos los acuerdos” sino el hijo tardío y enfermizo de una globalización en agonía. Es la prueba de que Europa no puede cambiar su software económico y político. La UE sigue atrapada en su visión del “comercio suave” y la centralidad de las exportaciones. La receta que ha debilitado a Europa es retomada por sus líderes con la esperanza de que finalmente haga milagros. La idea del acuerdo no es crear un bloque geopolítico ni responder a Washington sino hallar otro Eldorado en sustitución de China.