Las ilusiones del acuerdo entre India y la Unión Europea

El acuerdo no es “la madre de todos los acuerdos” sino el hijo tardío y enfermizo de una globalización en agonía. Es la prueba de que Europa no puede cambiar su software económico y político. La UE sigue atrapada en su visión del “comercio suave” y la centralidad de las exportaciones. La receta que ha debilitado a Europa es retomada por sus líderes con la esperanza de que finalmente haga milagros. La idea del acuerdo no es crear un bloque geopolítico ni responder a Washington sino hallar otro Eldorado en sustitución de China.

azathothruna #1 azathothruna
Hay algunos videos de las diferencias entre india y china (no solo en sistema politico ni economico)

La gracia que yo veo es que el sistema actual chino (y antes tambien) se basaba en parte en budismo, una creacion de la india, y que la echaron en favor del hinduismo :troll: :troll: :troll:
