Illa encarga una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste porcina. Destaca que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio

ChukNorris #1 ChukNorris
Una auto auditoría que concluirá que los protocolos que ellos mismos se imponen están bien.
p3riko #2 p3riko
Más las vale atajar el problema rápido. Que las exportaciones de cerdo son el 10% pib
