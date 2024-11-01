La Ilíada y la Odisea: el origen de todas las historias  

La Ilíada y la Odisea de Homero no son solo dos obras clásicas de la literatura griega: son el origen de todas las historias que seguimos contando hoy. En este vídeo analizamos a fondo La Ilíada y La Odisea, explicando quién fue Homero, qué cuentan realmente estos poemas épicos y por qué Aquiles y Ulises siguen siendo los modelos de héroe que dominan la narrativa moderna. Si quieres entender la guerra de Troya, el conflicto entre Aquiles y Héctor, la ira que lo cambia todo, el viaje de Ulises, las sirenas, el cíclope Polifemo, Penélope...