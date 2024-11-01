edición general
La Ilíada y la Odisea: el origen de todas las historias

La Ilíada y la Odisea de Homero no son solo dos obras clásicas de la literatura griega: son el origen de todas las historias que seguimos contando hoy. En este vídeo analizamos a fondo La Ilíada y La Odisea, explicando quién fue Homero, qué cuentan realmente estos poemas épicos y por qué Aquiles y Ulises siguen siendo los modelos de héroe que dominan la narrativa moderna. Si quieres entender la guerra de Troya, el conflicto entre Aquiles y Héctor, la ira que lo cambia todo, el viaje de Ulises, las sirenas, el cíclope Polifemo, Penélope...

Vodker #1 Vodker
Pues yo diría que Poema de Gilgamesh.
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Mentira. Pero el titular vende, supongo.
#2 Robe7064
Hay que añadir la Epopeya de Gilgamesh y parte de la Biblia (Génesis y los Evangelios al menos), también varias tragedias como Edipo Rey o Antígona. Todo eso para Occidente. En Oriente son otras historias.
Jakeukalane #4 Jakeukalane *
#2 y la Biblia son mayormente historias anteriores. No solo Gilgameš sino Etana o Adapa o el propio Diluvio Universal.
#5 Robe7064
#4 Sí, pensaba en sus partes originales o de las que no se conocen antecedentes sumerios, acadios, etc.
azathothruna #7 azathothruna
#2 No hay webos, solo AUTOCENSURA, para hacer esa epopeya en pelis o series.
azathothruna #6 azathothruna
Para ser el origen de eso, no me gustan mucho.
