IKEA montará una flota de camiones eléctricos de Mercedes-Benz en Italia

Los especialistas en convertirnos en carpinteros por un día han llegado a un acuerdo con LC3 Transporti y Mercedes-Benz Trucks para expandir su flota de camiones eléctricos, que hasta ahora se limita a dos camiones. El objetivo es contar con más de una decena de Mercedes-Benz eActros 600 a partir del tercer cuatrimestre de este 2026 - es decir, que comenzaría en octubre de este año. Tres baterías que suman 621 kWh para un aparato de 22 toneladas. En función de lo cargado que vaya, su autonomía oscila entre los 540 km hasta 840 km.