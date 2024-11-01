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La II República española hubiera cumplido 95 años

La II República española hubiera cumplido 95 años

Todos los 14 de abril recuerdo las desventuras parecidas por mis abuelos paternos, exilados republicanos que murieron como apátridas en Francia y solo querían volver a España tras la muerte del Caudillo. Pese a ser bastante más jóvenes, ambos fallecieron antes que Franco, porque sus vidas no fueron fáciles en absoluto. Al menos no acabaron en una cuneta y sabemos donde fueron sepultados al fallecer por causas naturales. La II República española estuvo marcada por muchas luces y sombras, pero nunca sabremos lo que habría dado de sí, al quedar

| etiquetas: 14 abril , segunda , republica , hubiera , cumplido , 95 años
7 4 0 K 98 CamisaParda
4 comentarios
7 4 0 K 98 CamisaParda
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Pueden haber cambiado sus formas, hoy no se levantan en armas sino que utilizan el lawfare, pero buena parte de la derecha española no ha mejorado en su respeto a la democracia.
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#1 Tensk
Y mi abuela andaría por los 120.
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#3 Leon_Bocanegra *
No sé si estará bien escrito, pero a mí me chirría un huevo ese "hubiera"

Yo creo que lo correcto sería:

La II República española habría cumplido 95 años


El hubiera me huele más a condición:

Y si la La II República española hubiera cumplido 95 años?
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#2 AMartian *
Siempre me he preguntado cómo sería España sin el genocidio

Relacionada:
www.diario-red.com/articulo/espana/iii-marcha-republicana-presenta-mad
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