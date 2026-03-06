edición general
Igualdad multa a Vodafone con 25.000 euros por el fallo de las pulseras antimaltrato durante trece horas en noviembr

Es la primera sanción porque la ministra Ana Redondo confirma que le impondrá otra penalización por los graves errores de 2024 que pudieron provocar archivos de causas y absoluciones de agresores

Fedorito #1 Fedorito
Los de Vodafone están temblando por la cuantía de la multa. Ahora solo falta saber quien multa a Igualdad por sus incompetencias.
mastodonte #2 mastodonte *
Aqui hay huntamiento de vodafone, de la ministra o de los 2. En cualquier caso alguien deberia hacerse responsable y dimitir.

Entre 2021 y 2023, la empresa encargada de proveer el equipo de seguimiento telemático era Telefónica. Sin embargo, en julio de 2023, siete meses antes de que finalizara el contrato, se sacó a concurso un nuevo procedimiento “abierto acelerado”, que resultó en la adjudicación del contrato a Vodafone en octubre de ese año.
