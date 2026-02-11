edición general
5 meneos
8 clics

Igualdad corta las subvenciones a toda entidad que no sea abolicionista de la prostitución

El Ministerio de Igualdad quiere incluir una nueva condición para las asociaciones que aspiren a recibir subvenciones: que se definan como abolicionistas de la prostitución. Así se especifica en las nuevas bases reguladoras de las líneas de crédito, que solicitan a las entidades que quieran concurrir que reconozcan explícitamente el trabajo sexual como una «forma de violencia hacia las mujeres», bien en los fines y estatutos o acreditándolo «fehacientemente por cualquier medio admitido en derecho». Las ayudas a las que afecta este nuevo.

| etiquetas: ministerio de igualdad , subvenciones
4 1 6 K 18 actualidad
9 comentarios
4 1 6 K 18 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Vamos, lo de «Mi cuerpo, mi decisión.» es solo para cuando interesa... xD xD xD
4 K 50
#3 VFR
#1 Más bien para cuando le interesa a cierto sector politico
0 K 12
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#1 totalmente, a ver cuando permiten libremente vender tu sangre o tus propios órganos, maldita sea.
0 K 10
Fedorito #8 Fedorito *
#7 Puestos a decir gilipolleces yo añado que también habría que permitir los asesinatos.
0 K 10
Uge1966 #5 Uge1966
Esto ya empieza a estar muy cerca del adoctrinamiento. Cuidado... cuidado...
0 K 10
#9 colemur
Siendo The Objective, a saberse si será verdad.
¿ No sale esta noticia en un periódico de verdad ? Leerla aquí es una lotería. A saberse si la realidad coincide mucho, poco o nada con lo que cuenten.
0 K 7
#2 espartino
me parecer justo, la asociación de sobrinas pagadas con dinero publico no merece esta competencia desleal.
0 K 7
#4 VFR
#2 Hay que sustituir prostitutas y prostitutos por sobrinas y sobrinos
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Riesgo monetario para el PSOE
0 K 6

menéame