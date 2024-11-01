edición general
Las iglesias católica, oriental y ortodoxa de Jerusalén critican el carácter "dañino" del sionismo cristiano

Las iglesias católica, oriental y ortodoxa de Jerusalén critican el carácter "dañino" del sionismo cristiano

Los patriarcas y máximos responsables de las iglesias cristianas católica, oriental y ortodoxa en Jerusalén han advertido en un comunicado conjunto del carácter "dañino" de "ideologías" como el sionismo cristiano que "engañan a la población, fomentan la confusión y afectan a la unidad de nuestro rebaño". "Estos planteamientos han encontrado eco en ciertos actores políticos de Israel y de fuera para impulsar una política que podría hacer daño a la presencia cristiana en Tierra Santa y en todo Oriente Próximo".

