Las iglesias católica, oriental y ortodoxa de Jerusalén critican el carácter "dañino" del sionismo cristiano

Los patriarcas y máximos responsables de las iglesias cristianas católica, oriental y ortodoxa en Jerusalén han advertido en un comunicado conjunto del carácter "dañino" de "ideologías" como el sionismo cristiano que "engañan a la población, fomentan la confusión y afectan a la unidad de nuestro rebaño". "Estos planteamientos han encontrado eco en ciertos actores políticos de Israel y de fuera para impulsar una política que podría hacer daño a la presencia cristiana en Tierra Santa y en todo Oriente Próximo".
Un día te roban las cabras, otro día las ovejas. Como son estos kosher nazis.
Y coñas aparte, de eso va la cosa, de robarle el ganado a sectas rivales y unirlas a la causa. La conversión de toda la vida, pero más sofisticada.
Un detalle curioso, cuando ellos lo hacen, lo llaman convertir.
Religiosos luchando por su pedazo de pastel...