·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4259
clics
Revuelta
5372
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4780
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3405
clics
La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo
3299
clics
'Palindrotiras', los sorprendentes cómics de José Pablo García que se leen igual del derecho que del revés
más votadas
402
Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas
263
Kaja Kallas, caso clínico
485
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón
321
Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros
422
Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
7
clics
La Iglesia católica ingresó 168 millones en 2024 por sus negocios inmobiliarios y financieros en España
Europa Laica considera que las cuentas que publican los obispos son en general opacas y que las diócesis están sobrefinanciadas por el Estado.
|
etiquetas
:
iglesia católica
,
negocios
,
inmobiliarios
,
sobrefinanciación
5
2
0
K
87
laicismo
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
87
laicismo
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
*
La iglesia católica debería autofinanciarse tal como se comprometió a ello hace ya más de 50 años. Pero no renunciarán nunca a la ubre del estado.
1
K
27
#5
mis_cojones_en_bata
No es magia, son tus impuestos.
1
K
25
#2
elGude
Pues nada, a ser independiente y que dejen de vivir de las paguitas
0
K
17
#7
Albarkas
Un negocio perfecto. Ellos tienen la propiedad de los templos y catedrales y nosotros pagamos los arreglos, restauraciones y mantenimientos.
Lo raro es que no ganen más.
Y en tema inmobiliario van de pelotazo en pelotazo.
0
K
15
#4
Lamantua
Okupas de bien-es.
0
K
8
#3
angar300
Alabado sea el Señor por los dones que nos hace...
0
K
7
#6
repix
Secta repugnante.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo raro es que no ganen más.
Y en tema inmobiliario van de pelotazo en pelotazo.