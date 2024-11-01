edición general
La Iglesia católica ingresó 168 millones en 2024 por sus negocios inmobiliarios y financieros en España

Europa Laica considera que las cuentas que publican los obispos son en general opacas y que las diócesis están sobrefinanciadas por el Estado.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
La iglesia católica debería autofinanciarse tal como se comprometió a ello hace ya más de 50 años. Pero no renunciarán nunca a la ubre del estado.
mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
No es magia, son tus impuestos.
elGude #2 elGude
Pues nada, a ser independiente y que dejen de vivir de las paguitas
#7 Albarkas
Un negocio perfecto. Ellos tienen la propiedad de los templos y catedrales y nosotros pagamos los arreglos, restauraciones y mantenimientos.
Lo raro es que no ganen más.
Y en tema inmobiliario van de pelotazo en pelotazo.
Lamantua #4 Lamantua
Okupas de bien-es.
#3 angar300
Alabado sea el Señor por los dones que nos hace...
repix #6 repix
Secta repugnante.
