·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3619
clics
Sobre: Navidad 2025
4978
clics
El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona
3691
clics
Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar
3064
clics
"¿Esto es un periódico o el 'Hola'?": el tremebundo peloteo de la prensa a Ayuso no para ni en Navidad
2149
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
más votadas
567
Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios
382
Los 'whatsapps' certifican que Feijóo y Mazón solo se comunicaron tras la comida de El Ventorro: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
244
De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"
481
Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza
557
Nuevo audio entre Villarejo, Casals y Ferreras: “José Villarejo puede cambiar las elecciones de este país”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
62
clics
If I were a rich man [ENG]
Fiddler on the roof - If I were a rich man (with subtitles)
|
etiquetas
:
lotería
,
si yo fuera rico
,
judío cómico
,
el violinista en el tejado
4
0
1
K
29
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
1
K
29
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
aPedirAlMetro
*
Prefiero esta otra
youtu.be/Tr3FjfiFQdA?si=LZt7M6vgSCEG2PA6
1
K
23
#2
cocococo
youtu.be/r0i9EYi80Rc?list=RDr0i9EYi80Rc
youtu.be/TQEoWQ1pPtA?list=RDTQEoWQ1pPtA
1
K
20
#3
estemenda
#2
Se ganó 100 millones a la lotería y tiene cinco aviones pero solo piensa en la pitanza
0
K
13
#4
pout
No puede faltar la versión de Los Gandules
youtu.be/65bDsoFi908?si=D3jPS0SmDNBxBhtF
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
youtu.be/Tr3FjfiFQdA?si=LZt7M6vgSCEG2PA6
youtu.be/TQEoWQ1pPtA?list=RDTQEoWQ1pPtA
youtu.be/65bDsoFi908?si=D3jPS0SmDNBxBhtF