«If I Had a Hammer ( The Hammer Song )»  

Fue escrita en 1949 en apoyo del movimiento progresista y grabada inicialmente por los Weavers, un cuarteto de música folk. Fue interpretada públicamente por primera vez por Pete Seeger y Lee Hays el 3 de junio de 1949, en una cena en apoyo de destacados miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos, incluido el concejal de la ciudad de Nueva York, Benjamin J. Davis , que estaba siendo juzgado en un tribunal federal, acusado de violar la Ley Smith al abogar por el derrocamiento del gobierno de los EE.UU.
Peter, Paul and Mary - If I Had A Hammer (1963)
18 sept 2009
Peter, Paul y Mary interpretan "If I Had A Hammer" en vivo en su concierto del 25.º aniversario en 1986, dos décadas y media después, para celebrar el 50.º aniversario de la formación del grupo en el famoso Greenwich Village.