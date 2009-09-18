edición general
«If I Had a Hammer ( The Hammer Song )»

«If I Had a Hammer ( The Hammer Song )»  

Fue escrita en 1949 en apoyo del movimiento progresista y grabada inicialmente por los Weavers, un cuarteto de música folk. Fue interpretada públicamente por primera vez por Pete Seeger y Lee Hays el 3 de junio de 1949, en una cena en apoyo de destacados miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos, incluido el concejal de la ciudad de Nueva York, Benjamin J. Davis , que estaba siendo juzgado en un tribunal federal, acusado de violar la Ley Smith al abogar por el derrocamiento del gobierno de los EE.UU.

if i had a hammer , pete seeger , canciones , derechos civiles
4 comentarios
Pacofrutos
La canción "If I Had a Hammer" fue una canción de libertad del movimiento por los derechos civiles . Tuvo un gran impacto en la juventud estadounidense de la década de 1960, que protestaba contra la cultura estadounidense. Contribuyó a impulsar el movimiento hippie.
en.wikipedia.org/wiki/If_I_Had_a_Hammer
Pacofrutos
youtu.be/XxWTDcP9Y5E?si=CHJHCmg4g6xMFNLk
Peter, Paul and Mary - If I Had A Hammer (1963)
18 sept 2009
Pacofrutos
youtu.be/JD-pyWALro4?si=YQkcVFz5KjDgL4xR
Peter, Paul y Mary interpretan "If I Had A Hammer" en vivo en su concierto del 25.º aniversario en 1986, dos décadas y media después, para celebrar el 50.º aniversario de la formación del grupo en el famoso Greenwich Village.
Pacman
La canción preferida de los luditas?
