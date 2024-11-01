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Idiomas diferentes, eficiencia de codificación similar: tasas de información comparables en todo el ámbito comunicativo humano [ENG]

El lenguaje es universal, pero posee pocas características indiscutiblemente universales, siendo la variación interlingüística la norma. Por ejemplo, las lenguas difieren enormemente en el número de sílabas que permiten, lo que resulta en una gran variación en la información de Shannon por sílaba. Sin embargo, todas las lenguas naturales permiten a sus hablantes codificar y transmitir información de manera eficiente. [ Vía Microsiervos ]

| etiquetas: idiomas , eficacia , 39 bits por segundo
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1 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco
Esta gente no han visto una mirada asesina.. ;)

Ya en serio:

This ubiquity comes with very high levels of variation across the 7000 or so languages
[...]
processing and production [as reflected by speech rate (SR)] leads languages to gravitate around an information rate (IR) of about 39 bits/s. This finding, based on quantitative methods applied to a large cross-linguistic corpus of 17 languages, highlights the intimate feedback loops between languages and their speakers due to

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