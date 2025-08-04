edición general
Identificada la bacteria que ha matado a 5.000 millones de estrellas de mar desde 2013; se trata de Vibrio Pectenicida

Identificada la bacteria que ha matado a 5.000 millones de estrellas de mar desde 2013; se trata de Vibrio Pectenicida

“Es increíblemente difícil rastrear la fuente de tantas enfermedades ambientales, especialmente bajo el agua”, dijo el microbiólogo Blake Ushijima, de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, que no participó en la investigación. Ahora que los científicos conocen la causa, tienen más posibilidades de intervenir para ayudar a las estrellas de mar. Prentice señaló que ahora se podría evaluar cuáles de las estrellas de mar restantes siguen sanas y considerar si convendría reubicarlas o criarlas en cautividad.

