ICE ha encarcelado ilegalmente a más de 4.400 personas en menos de cinco meses [en]

En algunos casos, se les ha mantenido detenidas aun tras haberse ordenado su liberación. Mientras el presidente Donald Trump lleva a cabo su cruzada de "deportación masiva", el número de personas bajo custodia del ICE aumenta a 68.000 este mes, un 75% más que cuando asumió el cargo. A mediados de 2025, la administración presionaba para alcanzar una cuota diaria de 3.000 arrestos, con el objetivo de llegar al millón por año. Esto ha convertido en diana a una mayoría de personas sin antecedentes.