edición general
9 meneos
9 clics

ICE ha encarcelado ilegalmente a más de 4.400 personas en menos de cinco meses [en]

En algunos casos, se les ha mantenido detenidas aun tras haberse ordenado su liberación. Mientras el presidente Donald Trump lleva a cabo su cruzada de "deportación masiva", el número de personas bajo custodia del ICE aumenta a 68.000 este mes, un 75% más que cuando asumió el cargo. A mediados de 2025, la administración presionaba para alcanzar una cuota diaria de 3.000 arrestos, con el objetivo de llegar al millón por año. Esto ha convertido en diana a una mayoría de personas sin antecedentes.

| etiquetas: estados unidos , deportación , ice , trump , abuso de poder
7 2 0 K 111 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 111 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
O son fake news (a la baja)
O es que saben ocultar los verdaderos numeros.
0 K 16
Connect #2 Connect
#1 No es que tengan que ocultar nada. Los números están ahí, las detenciones se ven y los centros de retención de inmigrantes están localizados. Simplemente se hace la vista gorda. La prensa no dice nada, los medios de comunicación tampoco, y en Estados Unidos sí dices algo te arriesgas a montañas de denuncias que cuestan millones de dólares.

No necesitan ocultar. Saben que nadie les va a toser.
0 K 13
rogerius #3 rogerius
#1 Esas 4.400 detenciones ilegales serán ciudadanos norteamericanos o inmigrantes legales a los que no habría que deportar según la ley. En cuanto a las cifras, vaya usted a saber. No hay que olvidar que EEUU es muy amigo de Israhell y no está claro quién aprendió de quien.
2 K 55

menéame