El ICE está utilizando un edificio universitario como oficina de deportación y la universidad afirma que no puede hacer nada al respecto.(ENG)

Una universidad de Milwaukee se ve obligada a mantener como inquilino al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que la agencia se negara a abandonar un edificio que la universidad tenía previsto renovar para convertirlo en un edificio de aulas de arquitectura e ingeniería civil. En su lugar, el edificio se está utilizando como oficina para las Operaciones de Control y Expulsión del ICE, la parte principal del ICE que lleva a cabo la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump.