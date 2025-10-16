edición general
ICE detiene a un agente de policía en un suburbio de Chicago y lo acusa de estar en EE. UU. de forma ilegal (Eng)

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el agente, Radule Bojovic, se quedó más tiempo del permitido con un visado de turista que expiró en 2015.

2 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Ahora lo bueno será ver a los polis de verdad arrestar a los Proud Boys con chaleco
#2 NoMeVeas *
ACAB. Así que, por mi guay, ojala continúen (solo) asi, mandando policias a El Salvador
