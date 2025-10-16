·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8804
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
8999
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
7392
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
4334
clics
Así es como casi me hackean en una "entrevista de trabajo" [Eng]
5195
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
más votadas
612
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
452
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
429
La Ertzaintza rompió la mandíbula a una persona en Gasteiz durante las cargas para proteger a Falange
454
Grecia aprueba ampliar jornada laboral hasta las 13 horas diarias
500
El año que volvimos a ver TVE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
33
clics
ICE detiene a un agente de policía en un suburbio de Chicago y lo acusa de estar en EE. UU. de forma ilegal (Eng)
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el agente, Radule Bojovic, se quedó más tiempo del permitido con un visado de turista que expiró en 2015.
|
etiquetas
:
ice
,
policía local
,
chicago
,
inmigración
,
eeuu
6
1
0
K
113
CamisaParda
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
113
CamisaParda
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
Ahora lo bueno será ver a los polis de verdad arrestar a los Proud Boys con chaleco
0
K
20
#2
NoMeVeas
*
ACAB. Así que, por mi guay, ojala continúen (solo) asi, mandando policias a El Salvador
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente