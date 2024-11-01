edición general
El Ibex sigue de récord: conquista los 17.000 puntos con todos sus títulos en verde

Nuevo récord histórico de un índice que ha sido la estrella bursátil de 2025. En la semana sube cerca de un 2% y ahora prácticamente todos sus títulos cotizan en verde.

pedrario #3 pedrario
Momento de vender.
smilo #5 smilo
#3 cada vez que pienso que en la pandemia estuve a un simple click de raton (ya tenia todo listo) de comprar acciones de Santander a 1.71€ me tiro de los pelos :ffu: :ffu:
#6 Martillo_de_Herejes
#5 Si hubiésemos invertido en pandemia, ahora estaríamos todos forrados, y cobrando unos dividendos que nos permitirían vivir del cuento. Pero entonces no estaríamos aquí.
sotillo #2 sotillo
Esto lo arregla el pp en los primeros meses
Herumel #4 Herumel *
#2 Ese run run, aun que creas que no, se empieza a escuchar en ciertos corrillos.... "vamos a poner a Feijó para que la lie y nos vaya peor?" Entre ellos mismos que, ya os digo yo que tienen mucha, pero mucha más conciencia de clase (alta) que la que los currox tienen.
