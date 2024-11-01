edición general
El Ibex pulveriza su máximo histórico 18 años después y supera los 16.000 puntos

El Ibex 35, principal selectivo bursátil español, ha batido este lunes su anterior máximo histórico de 2007, al superar al cierre de la sesión los 16.000 puntos, gracias a los progresos en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y los récords de Wall Street, aupado por las fuertes subidas de Indra y buena parte de la banca española. El selectivo, que se creó en los años 90, ha logrado nuevo récord histórico al finalizar la sesión en 16.000,2 puntos, un 0,87% por encima del pasado viernes, superando el anterior récord en un

pip #1 pip
Sólo había que holdear con cojones 18 años, que sois unos prisas.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 bueno en eso consiste la filosofía boogle. Time in the market beat timing the market.

Es decir, es mejor estar en el mercado durante mucho tiempo porque suaviza las posibles caídas que intentar ganarle al mercado comprando y vendiendo como si fueras buffet
angelitoMagno #4 angelitoMagno
BURBUJA. Ah, no, que eso es solo para las criptos y la IA.

Si, el IBEX puede haber subido casi un 40% en un año sin que eso indique que está sobrevalorado.
#2 pozz
Joder, estamos 'ligeramente' mejor que hace 18 años... :palm:
