El Ibex duda tras el revés del sector defensa por los avances en Ucrania

De hecho, el revés de Indra es el menor entre las acciones de defensa, que lideran los descensos después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya hablado de "resultados significativos" en su encuentro con el presidente estadounidense. Así, todas cotizan en rojo, ya que la italiana Leonardo se deja un 4%, la alemana Rheinmetall un 3%, la francesa Thales un 1,5% y la británica BAE Systems un 1,2%.