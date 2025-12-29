edición general
El Ibex duda tras el revés del sector defensa por los avances en Ucrania

De hecho, el revés de Indra es el menor entre las acciones de defensa, que lideran los descensos después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya hablado de "resultados significativos" en su encuentro con el presidente estadounidense. Así, todas cotizan en rojo, ya que la italiana Leonardo se deja un 4%, la alemana Rheinmetall un 3%, la francesa Thales un 1,5% y la británica BAE Systems un 1,2%.

Quienes se benefician de las guerras?... siga la pista del dinero.
www.meneame.net/m/actualidad/europa-sociedades-militarizadas-camino-pr Europa: Sociedades militarizadas, camino a la precariedad
#2 Rusia: Sociedad militarizada y agresiva, con su cagada especial de casi 4 años de invasión fallida de Ucrania
De tu adorado Putin no dices ni pío :troll:
Atque ucraniano en suelo ruso en 3, 2, 1...
El dinero no tiene alma, por eso debe tener un collar bien fuerte.
Buy the dip. Aun así no todo el mundo pierde, por ejemplo la española Amper, que está rotando hacia el sector de defensa, esta subiendo entre 2,5 y un 3,5; siendo una microcap, al tener poco volumen, suben y bajan que da vértigo.
