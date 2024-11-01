·
7399
clics
El despido de Hacendado
8403
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
5997
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4459
clics
Patatas a lo probe
3804
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
616
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
373
El despido de Hacendado
418
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
626
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
221
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
publicadas
en cola
5
meneos
13
clics
El Ibex conquista por primera vez en su historia los 18.000 e ignora el caos general
Prácticamente todos sus títulos cotizan en verde, con ArcelorMittal, Mapfre, IAG y Enagás a la cabeza. En el resto del Viejo Continente, alzas más moderadas de alrededor de medio punto porcentual.
|
ibex
,
conquista
,
18000
,
primera vez
7 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Los salarios reales congelados 30 años segun la OCDE y las empresas en ese tiempo han multiplicado los beneficios x6
Es lo que tiene que gobierne la secta satanica de pederastas
1
K
24
#3
treu
Y si siguen los salarios así de estancados el año que viene más beneficios.
1
K
24
#5
reivaj01
#3
Yo bajaría los salarios, así, en vez de "más beneficios", tendrían "muchos más beneficios".
0
K
10
#6
Mk22
#3
Importar mano de obra barata a gran escala no ayuda a que suban los salarios. Mira que contenta está la patronal con la regularización.
0
K
6
#7
vGeeSiz
#3
y así seguirán. El salario depende de la oferta y demanda y del mercado
0
K
10
#2
Rogue
Si trabajo duro como ahora y no reclamo las horas extras ni la subida salarial, ya mismo podrá cambiar mi jefe su antiguo Ferrari.
0
K
12
#4
Findeton
Estaba a 15.800 en 2007. Sólo como referencia.
0
K
10
Es lo que tiene que gobierne la secta satanica de pederastas