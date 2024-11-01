edición general
El Ibex conquista por primera vez en su historia los 18.000 e ignora el caos general

Prácticamente todos sus títulos cotizan en verde, con ArcelorMittal, Mapfre, IAG y Enagás a la cabeza. En el resto del Viejo Continente, alzas más moderadas de alrededor de medio punto porcentual.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los salarios reales congelados 30 años segun la OCDE y las empresas en ese tiempo han multiplicado los beneficios x6

Es lo que tiene que gobierne la secta satanica de pederastas  media
treu #3 treu
Y si siguen los salarios así de estancados el año que viene más beneficios.
reivaj01 #5 reivaj01
#3 Yo bajaría los salarios, así, en vez de "más beneficios", tendrían "muchos más beneficios".
#6 Mk22
#3 Importar mano de obra barata a gran escala no ayuda a que suban los salarios. Mira que contenta está la patronal con la regularización.
#7 vGeeSiz
#3 y así seguirán. El salario depende de la oferta y demanda y del mercado
Rogue #2 Rogue
Si trabajo duro como ahora y no reclamo las horas extras ni la subida salarial, ya mismo podrá cambiar mi jefe su antiguo Ferrari.
Findeton #4 Findeton
Estaba a 15.800 en 2007. Sólo como referencia.
