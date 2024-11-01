Iberdrola lanza en Brasil el proyecto Noronha Verde para reforzar su liderazgo en electrificación con energías limpias

El presidente de la compañía, Ignacio Galán, asegura en la COP que “la sostenibilidad económica y la ambiental son plenamente compatibles”. La iniciativa, señalada por el Gobierno brasileño como uno de sus grandes hitos de la Cumbre del Clima COP30 - que estos días se celebra en Belém, en el estado de Pará -, aspira a transformar este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad en la primera isla oceánica habitada de América Latina con un sistema energético altamente sostenible.