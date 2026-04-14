Iberdrola desarrolla un sistema para maximizar en hasta un 20% la capacidad de las redes eléctricas

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes con el desarrollo de tres equipos distintos, que se instalan en los cables eléctricos y miden estas tres variables ambientales (temperatura, el viento y la radiación solar). El proyecto está todavía en fase de pruebas, con 10 prototipos instalados en distintas zonas de la geografía nacional, pero el objetivo es escalarlo en un futuro. Estos tres sensores metereológicos son uno de los 120 proyectos que i-DE Redes Eléctricas Inteligentes desarrolla en el Global Smarts Grids Innovation Hub, impulsado por