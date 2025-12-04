edición general
Iberdrola anuncia una macroinversión de 14.000 millones en redes eléctricas en Reino Unido

Se trata de tres proyectos de interconexión submarina entre Escocia, Inglaterra y Gales que se construirán en seis años. Los principales proyectos de este programa de inversión son dos nuevas interconexiones submarinas de corriente continua de alta tensión entre Escocia e Inglaterra, Eastern Link 1 y Eastern Link 2. Además de otro cable submarino entre Escocia y Gales, Western Link 2, estos tres proyectos transportarán energía a más de 500 kV a través de 1.100 kilómetros de cable submarino y requerirán la construcción de seis subestaciones

pepel #1 pepel
En España invertiremos a la vuelta, o cuando el gobierno subvencione la inversión. Y no valen chistorras, queremos jabugo.
cabobronson #2 cabobronson
#1 y luego a sus empleados, que son gilipollas, los tiene con el sueldo congelado
