Iberdrola anuncia una macroinversión de 14.000 millones en redes eléctricas en Reino Unido

Se trata de tres proyectos de interconexión submarina entre Escocia, Inglaterra y Gales que se construirán en seis años. Los principales proyectos de este programa de inversión son dos nuevas interconexiones submarinas de corriente continua de alta tensión entre Escocia e Inglaterra, Eastern Link 1 y Eastern Link 2. Además de otro cable submarino entre Escocia y Gales, Western Link 2, estos tres proyectos transportarán energía a más de 500 kV a través de 1.100 kilómetros de cable submarino y requerirán la construcción de seis subestaciones