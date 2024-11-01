edición general
8 meneos
13 clics
Ianis Varufakis denuncia que la policia lo investiga por haber relatado que consumió drogas hace 36 años(cat)

Ianis Varufakis denuncia que la policia lo investiga por haber relatado que consumió drogas hace 36 años(cat)

Explicó los hechos en un podcast juvenil a principios de año. El exministro vincula la investigación a un deterioro de la libertad en Europa.

| etiquetas: varufakis , policía , acoso , drogas
6 2 0 K 80 actualidad
1 comentarios
6 2 0 K 80 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
Conceder la veracidad policial si te denuncia un policía,nunca ha sido un síntoma de libertad,y pertenecer a la OTAN tampoco,pero parece que Europa se conforma con las comparaciones con los países Teocraticos y los malos de turno para el Imperio y sus siervos,para considerarse unos privilegiados
2 K 30

menéame