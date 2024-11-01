edición general
La IA ya está aprendiendo a encontrar fallos en el software: Claude acaba de demostrarlo con Firefox

Durante años, encontrar vulnerabilidades graves en software complejo ha sido una tarea reservada a investigadores especializados que dedican semanas o meses a examinar millones de líneas de código. Ese escenario empieza a cambiar. Los modelos de inteligencia artificial ya no se limitan a generar código o ayudar a depurarlo, también están empezando a detectar fallos de seguridad por sí mismos. El experimento resulta especialmente llamativo porque Firefox es uno de los proyectos de código abierto más auditados del ecosistema web.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
El problema es que la IA es como Homer Simpson.

- Desde que Homer es directivo los accidentes han descendido un 95%
- Lógico ... los provocaba él.

Es una herramienta cojonuda en buenas manos ... pero aquí quieren dejar la herramienta y quitar las manos.
ed25519 #3 ed25519
#1 es el sindrome del bombero piromano :-)
josde #2 josde
Todo el software tiene fallos, por eso se actualizan frecuentemente, no es una novedad de la IA encontrarlos.
