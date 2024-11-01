La IA podrá ver todos los mensajes privados de Instagram a partir de hoy: "Imagina que el cartero leyera tus cartas"

Este viernes 8 de mayo, Instagram deja de ofrecer cifrado de extremo a extremo en sus mensajes privados. En la práctica, esto permite a Meta acceder libremente a los chats de los 2.500 millones de usuarios de esta red social. La compañía asegura que el cambio se debe al bajo uso del cifrado, que debe ser activado por los usuarios. Sin embargo, la decisión coincide con la entrada en vigor de una ley estadounidense que presiona para que las compañías eliminen este protocolo de seguridad.