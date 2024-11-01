La IA no solo vive de chips, también requiere energía masiva, así que Google se ha comprado una empresa energética

La IA necesita mucha energía y las tecnológicas ya están planeando cómo alimentar sus enormes centros de datos. Sobre la mesa hay ideas tan creativas como llevarlos al espacio o sumergirlos en el mar para reducir su consumo. Google ha optado por una solución más inmediata: se ha comprado una empresa de energía eléctrica para centros de datos. El acuerdo. Google ha comprado Intersect Power, una empresa dedicada a desarrollar infraestructura energética, incluyendo fuentes de energía renovable, para centros de datos. Google ha pagado 4.750 millo