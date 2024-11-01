La IA no solo vive de chips, también requiere energía masiva, así que Google se ha comprado una empresa energética

La IA necesita mucha energía y las tecnológicas ya están planeando cómo alimentar sus enormes centros de datos. Sobre la mesa hay ideas tan creativas como llevarlos al espacio o sumergirlos en el mar para reducir su consumo. Google ha optado por una solución más inmediata: se ha comprado una empresa de energía eléctrica para centros de datos. El acuerdo. Google ha comprado Intersect Power, una empresa dedicada a desarrollar infraestructura energética, incluyendo fuentes de energía renovable, para centros de datos. Google ha pagado 4.750 millo
- Se habla de hacer datacenters con un consumo de 80 GW.
- Ese consumo ... me da a mí que es de continuo.
- Por comparar, la capacidad de producción de España es de 129 GW (unos 26 solares con lo que ello implica) La de EEUU es de 1.100 GW ...
- Lo de la producción eléctrica es un tema complicado de gestionar .. no puede producir todo a la vez, se debe repartir el consumo, hay que transportarlo, etc ...
Vamos, que IMHO lo de la producción de energía para la IA es como el plan de carreteras de España de los años 80 todo por hacer.
Y por si fuera poco, no parece nada claro que puedan cumplir lo que prometen en términos de avances o retornos... como para hacer semejante tipo de inversiones.
Que rentaría más dedicarlo a investigación básica en general, y ahí sí que estaría comprobado que habría un beneficio para lo sociedad, y no solo para unos pocos.
Jo, no estaría de mas que petasen todas esas tecnológicas.
Lei un articulo de un especialista en IA creo islandés ó noruego, que decia que las mejoras en ia no iban a ser cualitativas ni se iba a dar un salto brutal después de su irrupcion, y que con su uso masivo de energía eran ineficientes en comparación con las
IAs generativas para detectar cánceres y demas enfermedades, y/ó en investigacion.
Y que la IA debería de basarse y gestionarse para esas cosas, y no en el sentido que todas esas tecnologicas lo estan orientando.