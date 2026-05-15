IA: el mundo debe prepararse para un apocalipsis laboral

Aunque la IA aún no ha destruido empleo de forma masiva, su avance acelerado podría provocar pronto una gran disrupción laboral y política. Esperar pruebas concluyentes sería un error: los gobiernos deben prepararse ya con reformas fiscales que redistribuyan beneficios, apoyo a trabajadores en transición y medidas que eviten una concentración extrema de riqueza. Frenar la tecnología no es la solución, pero sí crear una red de seguridad antes de que la automatización genere malestar social o desigualdad difícil de revertir.