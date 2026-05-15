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IA: el mundo debe prepararse para un apocalipsis laboral

IA: el mundo debe prepararse para un apocalipsis laboral

Aunque la IA aún no ha destruido empleo de forma masiva, su avance acelerado podría provocar pronto una gran disrupción laboral y política. Esperar pruebas concluyentes sería un error: los gobiernos deben prepararse ya con reformas fiscales que redistribuyan beneficios, apoyo a trabajadores en transición y medidas que eviten una concentración extrema de riqueza. Frenar la tecnología no es la solución, pero sí crear una red de seguridad antes de que la automatización genere malestar social o desigualdad difícil de revertir.

| etiquetas: ia , mundo , apocalipsis , laboral
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27 comentarios
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Comentarios destacados:    
Nube_Gris #3 Nube_Gris *
¡¡¡Bien!!! Por fin los robots van a trabajar por nosotros y podremos dedicarnos a vivir la vida, a estar con la familia, aficiones, estudiar, aprender.
Mierda, olvidaba que el capitalismo no es un sistema económico sino un sistema extractivo que siempre va a necesitar esclavos humanos, aunque haya miles de robots haciendo nuestro trabajo. :wall: :wall: :wall:
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anv #6 anv
#3 el capitalismo no es un sistema económico sino un sistema extractivo que siempre va a necesitar esclavos humanos

Pues... Yo diría que esto es el principio del fin del capitalismo. Si la producción se vuelve cada vez más barata, ¿qué sentido tiene el dinero más allá que para regular la distribución pareja de los bienes?
2 K 21
#17 noopino
#6 no vivimos en el capitalismo como dijo Adam Smith.
Estamos en un progreso de cambio, que no se sabe dónde iremos a parar.
Lo que está claro, es que el humano, evoluciona con la tecnología y el conocimiento.. que sea nuestra destrucción, ni idea.
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anv #23 anv
#17 Estamos en un progreso de cambio, que no se sabe dónde iremos a parar.

Es cierto que no sabemos. Sólo podemos especular.
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kodiak #8 kodiak *
#3 {0x1f44f} {0x1f44f}

Es lo que cuesta que entiendan las personas que no paran de dar la turra con que la IA nos van a quitar el trabajo.
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Derko_89 #26 Derko_89
#3 Todos los inventos de la humanidad siempre han tenido como objetivo reducir el trabajo. Hasta que interviene el capitalismo :shit:
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Supercinexin #5 Supercinexin *
Para lo que debe prepararse Occidente, no "el Mundo", es para la gigantesca explosión de la burbuja de la IA que va a dejar a la Burbuja de las Puntocom de los 90 en un jodido chiste,.con valoraciones de empresas absolutamente infladas en Bolsa y en cotizaciones varias que,.cuando revienten, le meterán un hostiazo a la economía del capitalismo euroyankee del cual le costará lustros, si no décadas, salir.

Eso es exactamente lo que va a pasar, tal y como ya ha pasado anteriormente, y…   » ver todo el comentario
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#15 flixter
#5 No se qué decirte. Lo que yo veo que ocurre en mi empresa (Oil & Gas) es que se está reduciendo la cantidad de ingenieros en Estados Unidos y en Europa, para incrementar (aún mas) la masa de ingenieros en India. Y eso ocurre porque, dicen, que un ingeniero indio con IA es equivalente a un europeo / americano, a un tercio del sueldo.

Por otro lado, me encuentro con que la gente que está en desarrollo y innovación, en la misma empresa, ahora usan IA para desarrollar sus pruebas de…   » ver todo el comentario
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anv #4 anv
un apocalipsis laboral

En los países con gobiernos controlados por las empresas sí. En China el gobierno ya sacó una ley que prohíbe reemplazar humanos por robots.

Eso abre el camino a empresas nuevas que quieran producir de manera automatizada mientras evita una avalancha de despidos.

El siguiente paso no se cuál será. Pero yo diría que debería haber un impuesto exponencial basado en las ganancias netas. De esa forma conseguiríamos dos cosas a la vez: primero evitar la usura subiendo los precios sólo porque pueden. Y segundo que cuando la producción automatizada sea baratísima, eso se refleje en los precios en vez de reflejarse sólo en las ganancias de los más ricos.
3 K 42
#9 woke *
#4 alegarán otros motivos para despedir.
No se puede luchar contra el progreso, sería como dispararte en el pie.
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rojo_separatista #10 rojo_separatista
#4 , #9, yo creo que a esta política habrá que darle una vuelta de tuerca, porque así tal cual lo único que fomenta es que las empresas mantengan puestos de trabajos humanos artificialmente y no se modernicen todo lo que podrían, haciéndolas menos competitivas frente a empresas extranjeras o empresas nuevas locales que empiecen con la automatización. Esto es una lectura, antimarxista y antidialéctica en tanto no entiende el papel que juega el desarrollo de las fuerzas productivas en el final del propio capitalismo, pero señala que por lo menos allí hay un gobierno preocupado por lo que le pase la clase trabajadora.
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anv #12 anv
#10 así tal cual lo único que fomenta es que las empresas mantengan puestos de trabajos humanos artificialmente y no se modernicen

No necesariamente. Nota que la ley en China no dice que no puedas poner robots. Lo que dice es que no puedes despedir humanos para reemplazarlos. Xiaomi ya ha montado una fábrica nueva totalmente automatizada por ejemplo.

O sea, que permiten crear nuevas industrias automatizadas mientras mantienen las actuales con humanos. Eso hará que la transición sea…   » ver todo el comentario
1 K 16
rojo_separatista #13 rojo_separatista
#12, ya, pero si no encuentras ninguna otra ocupación para las personas que hacían trabajos automatizables, sí que es un freno a la innovación. No digo que esté en desacuerdo con la medida, solo que hay aristas que pulir.
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anv #16 anv
#13 pero si no encuentras ninguna otra ocupación para las personas que hacían trabajos automatizables, sí que es un freno a la innovación

Tal vez lo que traiga la automatización es que los precios tiendan a cero. Que la gente viva con una renta básica que complemente dedicándose justamente a la innovación: la ciencia, el arte, la ingeniería, la investigación...
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rojo_separatista #21 rojo_separatista
#16, yo espero que sea así, pero el problema será articular la transición.
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#11 Sigo_intentandolo
#9 el progreso fue durante muchos años contaminar a tope... y luego lo hemos ido regulando para buscar un equilibrio (o intentarlo).

Se va a regular si o si... dependerá de lo que votemos como sea esa regulación
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JohnnyQuest #24 JohnnyQuest
#11 Regular la contaminación-> contaminar en Mauritania.
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#14 encurtido
No lo veo muy diferente a cuando se sustituyó la mano de obra campesina por maquinaria. La rebaja de horas de trabajo que supuso una cosechadora es comparable a la que se verá con por ejemplo un departamento de contabilidad.

Desaparecerán empleos de delante de un ordenador y aparecerán nuevos servicios. Tampoco en 1950 nadie iba a imaginar la cantidad de tiendas de arreglar uñas o profesores de pilates que tenemos ahora.

#4 Lo de China me parece bastante humo. China no ha hecho ascos a cualquier tipo de automatización en su historia, esto viene a ser lo mismo.
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#22 NanakiXIII
#14 El problema es que no pueden aparecer nuevos servicios. Si una IA es capaz de hacer cualquier cosa que haga un humano, ya no estamos hablando de sustituir al mulo en el campo o al niño de manos pequeñas en la fábrica.

La IA arrastra tras de si a todo el sector servicios, como la robótica lo hizo al industrial y la maquinaria al agrario. No hay un cuarto sector al que mover el empleo.
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SMaSeR #27 SMaSeR
#22 El ejemplo que ha puesto el compañero de sustituir a la gente de campo por maquinas es poco acertado ya que eso provoco el éxodo de los pueblos a las ciudades por que la gente que dejaba de trabajar en el campo podía trabajar en una fabrica, aun en plena revolución industrial. Este ya no será el caso. Si un robot humanoide competente que aproveche toda la infraestructura adaptada a la ergonomía humana le quita el trabajo a un albañil..., ese albañil no puede reciclarse a nada que no pueda…   » ver todo el comentario
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JohnnyQuest #25 JohnnyQuest
#14 Si la IA trae una revolución como la que mencionas, estamos aviados. La revolución agrícola llenó de pobres las ciudades y potenció la colonización de otros continentes. Con la revolución industrial surgieron los conflictos más virulentos que la humanidad haya visto, de clase, de estados, de imperios. Está muy bien para las generaciones futuras, pero las que viven ese “progreso” en vivo pasan un infierno.
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#20 NanakiXIII
#4 En esto o vamos todos a una o nada. De nada sirve que Europa o China traten de regular (cosa que si hacen, harán con la boca pequeña) si EEUU no lo hace y acaba siendo imposible competir con ellos. Y si EEUU lo hace y no lo hace india, o Brasil o Turkmenistán, estamos en las mismas. Los robots no entienden de nacionalidades y las empresas mucho menos. Y hay más de 100 países soberanos en el mundo.
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#1 woke
El redactor vio el video del robot paquetero y se puso en modo pánico.
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DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
#1 pues yo se que van a organizar un curso de fontanería en un ayuntamiento, si quiere le paso el contacto... xD
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MAVERISCH #18 MAVERISCH
Tengo una lesión producida por mi actividad profesional y me dicen que me busque la vida, pero nos van a dar dinero a todos por estar en casa. Seguro.
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#19 Luiskelele
Pues espero que les paguen bien a los robots para que gasten en las mierdas que fabriquen.
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jdmf #7 jdmf *
Échale la culpa a la IA, como si esta vieniera sola de vaya a saber dónde, no al empresario ni a la tecnologica.
Por cierto, si la IA crea una apocalipsis laboral ¿Quién comprará estos productos que fabrica la IA si nadie tiene pasta?
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menéame