IA: el mundo debe prepararse para un apocalipsis laboral

Aunque la IA aún no ha destruido empleo de forma masiva, su avance acelerado podría provocar pronto una gran disrupción laboral y política. Esperar pruebas concluyentes sería un error: los gobiernos deben prepararse ya con reformas fiscales que redistribuyan beneficios, apoyo a trabajadores en transición y medidas que eviten una concentración extrema de riqueza. Frenar la tecnología no es la solución, pero sí crear una red de seguridad antes de que la automatización genere malestar social o desigualdad difícil de revertir.
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Mierda, olvidaba que el capitalismo no es un sistema económico sino un sistema extractivo que siempre va a necesitar esclavos humanos, aunque haya miles de robots haciendo nuestro trabajo.
Pues... Yo diría que esto es el principio del fin del capitalismo. Si la producción se vuelve cada vez más barata, ¿qué sentido tiene el dinero más allá que para regular la distribución pareja de los bienes?
Estamos en un progreso de cambio, que no se sabe dónde iremos a parar.
Lo que está claro, es que el humano, evoluciona con la tecnología y el conocimiento.. que sea nuestra destrucción, ni idea.
Es cierto que no sabemos. Sólo podemos especular.
Es lo que cuesta que entiendan las personas que no paran de dar la turra con que la IA nos van a quitar el trabajo.
Eso es exactamente lo que va a pasar, tal y como ya ha pasado anteriormente, y… » ver todo el comentario
Por otro lado, me encuentro con que la gente que está en desarrollo y innovación, en la misma empresa, ahora usan IA para desarrollar sus pruebas de… » ver todo el comentario
En los países con gobiernos controlados por las empresas sí. En China el gobierno ya sacó una ley que prohíbe reemplazar humanos por robots.
Eso abre el camino a empresas nuevas que quieran producir de manera automatizada mientras evita una avalancha de despidos.
El siguiente paso no se cuál será. Pero yo diría que debería haber un impuesto exponencial basado en las ganancias netas. De esa forma conseguiríamos dos cosas a la vez: primero evitar la usura subiendo los precios sólo porque pueden. Y segundo que cuando la producción automatizada sea baratísima, eso se refleje en los precios en vez de reflejarse sólo en las ganancias de los más ricos.
No se puede luchar contra el progreso, sería como dispararte en el pie.
No necesariamente. Nota que la ley en China no dice que no puedas poner robots. Lo que dice es que no puedes despedir humanos para reemplazarlos. Xiaomi ya ha montado una fábrica nueva totalmente automatizada por ejemplo.
O sea, que permiten crear nuevas industrias automatizadas mientras mantienen las actuales con humanos. Eso hará que la transición sea… » ver todo el comentario
Tal vez lo que traiga la automatización es que los precios tiendan a cero. Que la gente viva con una renta básica que complemente dedicándose justamente a la innovación: la ciencia, el arte, la ingeniería, la investigación...
Se va a regular si o si... dependerá de lo que votemos como sea esa regulación
Desaparecerán empleos de delante de un ordenador y aparecerán nuevos servicios. Tampoco en 1950 nadie iba a imaginar la cantidad de tiendas de arreglar uñas o profesores de pilates que tenemos ahora.
#4 Lo de China me parece bastante humo. China no ha hecho ascos a cualquier tipo de automatización en su historia, esto viene a ser lo mismo.
La IA arrastra tras de si a todo el sector servicios, como la robótica lo hizo al industrial y la maquinaria al agrario. No hay un cuarto sector al que mover el empleo.
Por cierto, si la IA crea una apocalipsis laboral ¿Quién comprará estos productos que fabrica la IA si nadie tiene pasta?