·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11229
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
14802
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8421
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6163
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
6667
clics
La invasión
más votadas
651
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela
505
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
515
China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago
533
Putin cuestiona rol de EEUU en Venezuela: ¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta una transición segura?
390
El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
126
clics
IA IA AA Yeye Yeye
Canción "IA IA AA YEYE YEYE" interpretada por un intérprete.
|
etiquetas
:
ia
,
ia
,
aa
,
yeye
,
yeye
3
1
2
K
35
ocio
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
2
K
35
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
FueraSionistasdeMeneame
Debería estar en Cultura
1
K
25
#6
pcmaster
#3
En Culturra quedaría mejor.
0
K
11
#1
Pacman
*
Yoko?
Edit, era una apuesta arriesgada asegurarlo antes de pinchar. He perdido.
1
K
22
#5
sxentinel
#1
Si no es ella de incógnito es su primo segundo.
www.youtube.com/shorts/EWzqc33fXtk
1
K
22
#4
Meneanauta
*
Una letra muy elaborada, el menda no se sabe la canción de memoria. Necesita leer la letra mientras la canta.
0
K
15
#2
Albarkas
Lo mejor, la cara del batería
0
K
12
#7
Zarangollo
A ver que me mete paco
youtu.be/wa4J1nRD4wM?si=RkJab0arASxPA8Qy
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edit, era una apuesta arriesgada asegurarlo antes de pinchar. He perdido.
www.youtube.com/shorts/EWzqc33fXtk
youtu.be/wa4J1nRD4wM?si=RkJab0arASxPA8Qy