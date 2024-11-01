edición general
4 meneos
126 clics
IA IA AA Yeye Yeye

IA IA AA Yeye Yeye  

Canción "IA IA AA YEYE YEYE" interpretada por un intérprete.

| etiquetas: ia , ia , aa , yeye , yeye
3 1 2 K 35 ocio
7 comentarios
3 1 2 K 35 ocio
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
Debería estar en Cultura
1 K 25
#6 pcmaster
#3 En Culturra quedaría mejor. xD
0 K 11
Pacman #1 Pacman *
Yoko?

Edit, era una apuesta arriesgada asegurarlo antes de pinchar. He perdido.
1 K 22
sxentinel #5 sxentinel
#1 Si no es ella de incógnito es su primo segundo.

www.youtube.com/shorts/EWzqc33fXtk
1 K 22
Meneanauta #4 Meneanauta *
Una letra muy elaborada, el menda no se sabe la canción de memoria. Necesita leer la letra mientras la canta.
0 K 15
#2 Albarkas
Lo mejor, la cara del batería xD
0 K 12

menéame