¿La IA hace que los médicos se vuelvan peores?

En los últimos años, se han descrito muchas formas en que herramientas de IA hacen que los médicos sean mejores: ayudando a detectar el cáncer, diagnosticando más rápidamente, y ayudando a predecir quién puede sufrir complicaciones. Pero un estudio descubrió que, tras sólo 3 meses de uso de una IA para ayudar a detectar crecimientos precancerosos en colonoscopias, los médicos eran significativamente peores detectándolos por sí mismos. Es la primera prueba de la llamada “descualificación”.

- Paper: doi.org/10.1016/S2468-1253(25)00133-5

| etiquetas: ia , colonoscopia.cáncer , médico , diagnóstico , descualificación , deskilling
Gry #1 Gry
Si dependes de una herramienta te olvidas de como hacerlo a mano. A todos nos han advertido contra el uso de calculadoras en la escuela.
Dragstat #2 Dragstat
Bueno podrán dedicar su tiempo y esfuerzos a otros menesteres. Ahora podrán diagnosticar y atender a más personas en el mismo tiempo. Mientras dispongan de la IAs no hay problema. Cuando se popularizó el coche la gente empezó a olvidar como montar a caballo porque ya no era necesario.
