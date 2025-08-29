¿La IA hace que los médicos se vuelvan peores?

En los últimos años, se han descrito muchas formas en que herramientas de IA hacen que los médicos sean mejores: ayudando a detectar el cáncer, diagnosticando más rápidamente, y ayudando a predecir quién puede sufrir complicaciones. Pero un estudio descubrió que, tras sólo 3 meses de uso de una IA para ayudar a detectar crecimientos precancerosos en colonoscopias, los médicos eran significativamente peores detectándolos por sí mismos. Es la primera prueba de la llamada “descualificación”.
