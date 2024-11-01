edición general
La IA ha Matado a Scrum (esto es lo que viene Ahora)

Scrum fue diseñado para un cuello de botella que ya no existe.

#2 Destrozus
Mientras no maten el ScummVM... :troll:
manbobi #1 manbobi
Estas tonterías llevan rulando años por las redes profesionales y siempre tienen la misma estructura. La novedad hoy es que la IA es la asesina. Los muertos han sido: el scrum, agile, el project management, el design thinking, lean, six sigma, tpm, tqm, etc etc. El punto común es q son todo marcos o metodologías "de moda" y siempre mueren para dar paso a otra, hoy "la IA"
#3 aletmp
#1 a ver si hay suerte y mata tambien a toda la caterva de plamplinosos que tenemos en el mundillo: vendehumos masters, tontopollas black belts, etiquetaanisdelmono champions y demas.
manbobi #4 manbobi *
#3 Lo que hay es mucho evangelista. Leen un libro o hacen un curso y actúan como el niño al que regalan un martillo y sólo ve clavos.
Es lo que pasa hoy con la IA. Es un herramienta o conjunto de herramientas, pero no vale para todo. Lo mismo para todo lo que he mencionado y centenares de herramientas más.
#5 Onaj
#3 Esos se han reciclado y ahora dan cursos de IA.
celyo #6 celyo
el concepto de que sean los de negocio los que definen solos las demos ... me chirría mucho.

Puedo entender que alguien de negocio, con tiempo y ganas, se quiera dedicar a trabajar muy fino con la IA, y para demos muy simples quizás sea posible, pero para algo de mayor calado, pufff.

Y esto de que haya una IA que controle a otra IA, me parece crear cajas negras, o tener a alguien por detrás de supervisor con marronazos serios cuando haya problemas.

Lo que si es seguro, que el cliente a poco que huela que se puede ahorrar gente en un equipo, irá a pagar menos y querer resultados en menos tiempo, así que la ventaja de la IA será irrisorio en los equipos.
cosmonauta #7 cosmonauta
Algo de razón tiene. El modelo de scrum ha pasado de dar agilidad a crear un marco de reglas demasiado rígidos.

En mi equipo hace años que no hay dailies, sprints ni por supuesto scrum masters ni pollas. Y funciona!

En lo que no estoy de acuerdo es en el final del artículo, en el que va en sentido contrario e inventa nuevos roles que añaden burocracia.

Lo que es seguro es que la IA va a generar presión en producto, QA o stakeholders, aka, sátrapas, que orbitan alrededor de un equipo de desarrollo.
