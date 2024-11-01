·
La IA ha Matado a Scrum (esto es lo que viene Ahora)
Scrum fue diseñado para un cuello de botella que ya no existe.
#2
Destrozus
Mientras no maten el ScummVM...
8
K
83
#1
manbobi
Estas tonterías llevan rulando años por las redes profesionales y siempre tienen la misma estructura. La novedad hoy es que la IA es la asesina. Los muertos han sido: el scrum, agile, el project management, el design thinking, lean, six sigma, tpm, tqm, etc etc. El punto común es q son todo marcos o metodologías "de moda" y siempre mueren para dar paso a otra, hoy "la IA"
4
K
50
#3
aletmp
#1
a ver si hay suerte y mata tambien a toda la caterva de plamplinosos que tenemos en el mundillo: vendehumos masters, tontopollas black belts, etiquetaanisdelmono champions y demas.
3
K
52
#4
manbobi
*
#3
Lo que hay es mucho evangelista. Leen un libro o hacen un curso y actúan como el niño al que regalan un martillo y sólo ve clavos.
Es lo que pasa hoy con la IA. Es un herramienta o conjunto de herramientas, pero no vale para todo. Lo mismo para todo lo que he mencionado y centenares de herramientas más.
1
K
29
#5
Onaj
#3
Esos se han reciclado y ahora dan cursos de IA.
1
K
21
#6
celyo
el concepto de que sean los de negocio los que definen solos las demos ... me chirría mucho.
Puedo entender que alguien de negocio, con tiempo y ganas, se quiera dedicar a trabajar muy fino con la IA, y para demos muy simples quizás sea posible, pero para algo de mayor calado, pufff.
Y esto de que haya una IA que controle a otra IA, me parece crear cajas negras, o tener a alguien por detrás de supervisor con marronazos serios cuando haya problemas.
Lo que si es seguro, que el cliente a poco que huela que se puede ahorrar gente en un equipo, irá a pagar menos y querer resultados en menos tiempo, así que la ventaja de la IA será irrisorio en los equipos.
0
K
18
#7
cosmonauta
Algo de razón tiene. El modelo de scrum ha pasado de dar agilidad a crear un marco de reglas demasiado rígidos.
En mi equipo hace años que no hay dailies, sprints ni por supuesto scrum masters ni pollas. Y funciona!
En lo que no estoy de acuerdo es en el final del artículo, en el que va en sentido contrario e inventa nuevos roles que añaden burocracia.
Lo que es seguro es que la IA va a generar presión en producto, QA o stakeholders, aka, sátrapas, que orbitan alrededor de un equipo de desarrollo.
0
K
16
