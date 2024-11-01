La IA desata una gran crisis del software: de Amadeus a S&P, todo el sector se hunde... y Europa será la más perjudicada

Este golpe se ha hecho sentir especialmente este martes por culpa de Anthropic. La firma ha lanzado una nueva herramienta de productividad de IA para los abogados internos de las compañías, lo que ha golpeado con fuerza a las empresas que fabrican software para este sector. Pero la sacudida no ha quedado allí: otros fabricantes de software que también pueden verse amenazados por aplicaciones de IA, como el de las evaluaciones de riesgo crediticio, de datos en el sector inmobiliario, procesamiento de pagos o consultoría, también se están despeña
| etiquetas: ia , desata , gran , crisis , software , amadeus , sector , hunde , europa
Los trabajos que quedarán serán los manuales. Al menos por un tiempo. Así que si no se anda listo se tendrá que competir con los que recogen fruta. Estamos en tiempos interesantes.
#2 Mienten. O no tienen buena arquitectura en la cabeza y no saben qué pedir a la IA.
Lo de que tu ya has cambiado de trabajo, sinceramente no te lo crees ni tu. Ya sabemos que a ti te encanta hacer resúmenes de noticias con IA aquí, solo hay que ver tus comentarios.