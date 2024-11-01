edición general
La IA desata una gran crisis del software: de Amadeus a S&P, todo el sector se hunde... y Europa será la más perjudicada

Este golpe se ha hecho sentir especialmente este martes por culpa de Anthropic. La firma ha lanzado una nueva herramienta de productividad de IA para los abogados internos de las compañías, lo que ha golpeado con fuerza a las empresas que fabrican software para este sector. Pero la sacudida no ha quedado allí: otros fabricantes de software que también pueden verse amenazados por aplicaciones de IA, como el de las evaluaciones de riesgo crediticio, de datos en el sector inmobiliario, procesamiento de pagos o consultoría, también se están despeña

#2 meneandotela
Joder, si aquí en Meneame me decían que la IA no iba a sustituir a un buen puñado de programadores porque solamente hacía pupurris y poco más.
eltxoa #3 eltxoa *
Llevamos ya 2 años largos con esto. No sé cómo a la gente le cuesta entender lo que ya tenemos. Yo ya cambien de profesión. El desarrollo de software no va a necesitar tanta gente. Bastará con unos pocos, que no necesariamente serán los mejores coders, porque picar código ya le hace bien la IA. Los que sobrevivan a esto serán los que tenga buena arquitectura en la cabeza, e incluso esto irá a menos.

Los trabajos que quedarán serán los manuales. Al menos por un tiempo. Así que si no se anda listo se tendrá que competir con los que recogen fruta. Estamos en tiempos interesantes.

#2 Mienten. O no tienen buena arquitectura en la cabeza y no saben qué pedir a la IA.
UnoYDos #6 UnoYDos
#3 Proyectos y empresas de software caen todos los días por todo tipo de motivos. Ahi no se esta hablando de despidos, si no de que empresas de desarrollo van a tener que pivotar hacia otros objetivos de desarrollo, porque el nicho que ocupaban supuestamente lo esta ocupando la IA. En mi empresa, de miles de trabajadores usamos 3 IAs y no se ha echado a ningun desarrollador. Lo que se ha hecho es disparar nuestra productividad.

Lo de que tu ya has cambiado de trabajo, sinceramente no te lo crees ni tu. Ya sabemos que a ti te encanta hacer resúmenes de noticias con IA aquí, solo hay que ver tus comentarios.
eltxoa #9 eltxoa
#6 Yo he cambiado de trabajo. Lo que no he cambiado es de aficiones. Y todo lo que he aprendido durante 35 años sigue ocupándome espacio en la cabeza por lo que puedo compartir lo que sé en sitios como este. Pero la fuente de mis ingresos no está en la tecnología. Y para bien si te confieso.
UnoYDos #10 UnoYDos
#9 Pues o has encontrado algo que da mucho dinero, o para mi no tiene ningun sentido dejarlo porque haya aparecido la IA. A no ser que tuvieses la mala suerte de trabajar para una charcutera que pagaba con cacahuetes o malvivieses en una empresa pequeña de desarrollo de webs. Ahí el cambio sería mas entendible. Pero no por la IA, si no porque suelen ser trabajos de mierda.
spacos #11 spacos
#3 La ostia que nos vamos a pegar con la ia va a ser monumental. Confiar decisiones criticas a un algoritmo que alucina dia si dia no es lo mas tonto que he visto. Con cada nueva tecnologia siempre salen y saldran los que la llaman a ser la madre de todos los cambios. Hace poco los cripto-bobos que decian que el sistema economico iba a ser sustituido por las criptos, la liberacion total del sistema. En fin, ahora con la ia tres cuartos de lo mismo. El problema es que la gente que no sabe del…   » ver todo el comentario
rojo_separatista #5 rojo_separatista
#2, hay gente a la que sencillamente le cuesta más tiempo pillar las cosas, pasaba en el colegio y pasa en la vida real.
#1 Woke
se viene la madre de todas las crisis.
#8 Woke *
#_3 #_6 La IA va a impactar económicamente en todos los sectores, no se va a salvar nadie, al menos durante el reajuste.
Herrerii #4 Herrerii
¿Que IA hay en europa?
#7 Woke
#4 burocracIA
