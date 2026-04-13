Una IA desarrollada en China resuelve un problema matemático sin intervención humana

Pekín, 13 abr (EFE).- Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Pekín ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de resolver y verificar un problema matemático abierto sin intervención humana relevante.



El modelo logró en horas formalizar la solución de una conjetura planteada en 2014 mediante un sistema de doble agente que combina razonamiento en lenguaje natural y verificación formal, informó este lunes el diario hongkonés South China Morning Post.