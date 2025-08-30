IA: El debate que nunca ocurrirá

Los insensatos que han desarrollado estos proyectos iban improvisando a la vez que publicaban sus logros sin filtro, con el fin de captar capital de inversores de riesgo y entidades corporativas mastodónticas. [..] Seamos claros: la irrupción de la IA -o mejor dicho, el cúmulo de algoritmos que deciden- ha llegado al mundo sin filtro ni cuidado, sin miramiento o análisis. Se trata de la ejercitación del más puro neocapitalismo sumado a la ley del embudo.