La IA amenaza con colapsar la electrónica de consumo

El mercado de la electrónica de consumo tiene un problema de grandes dimensiones. Las colosales infraestructuras de centros de datos necesarias para alimentar los insaciables modelos de IA y la batalla desaforada por el control mundial de estas tecnologías amenazan con colapsar el segmento cliente, tanto el consumo como el profesional.
Las gráficas y la RAM se han convertido más en un recurso que en un producto, y la competición va a ser salvaje
Estos cafres han comprado toda la producción de RAM de 2026. Y los móviles usan RAM, los SSD son RAM, los portátiles usan RAM, las TV usan RAM (estas usan poca en comparación con los otros) ... y los fabricantes prefieren venderla a los datacenters de IA que al resto, por margen.
Es que a lo mejor te vas a encontrar que quieres comprar un laptop en 2026 y cuesta un 30% más caro por culpa de la RAM.
O llevan preparando eso desde hace al menos dos años o las líneas de producción de memorias no salen de la noche al día.
No dudo que ocurra para 2027, pero vamos a pasar un 2026 jodido.
PC, móviles, tablets .... todo lo que lleve memoria.
Ya, pero la hostia no es la misma en una tele que lleve 4 GB de memoria lenta y obsoleta que en un iPhone con 1 Tb de storage.
No tenéis ni puta idea deconomía, hostias.
?