La IA amenaza con colapsar la electrónica de consumo

La IA amenaza con colapsar la electrónica de consumo

El mercado de la electrónica de consumo tiene un problema de grandes dimensiones. Las colosales infraestructuras de centros de datos necesarias para alimentar los insaciables modelos de IA y la batalla desaforada por el control mundial de estas tecnologías amenazan con colapsar el segmento cliente, tanto el consumo como el profesional.

jonolulu #1 jonolulu
Ya lo comenté hace unos días.

Las gráficas y la RAM se han convertido más en un recurso que en un producto, y la competición va a ser salvaje
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#1 Yo con mi S3 Virge GX2 tiro de sobra.
jonolulu #11 jonolulu
#9 Lo de Virge es porque protege tu virginidad? :troll:
#20 Varelse
#1 Hasta que pinche la burbuja y se inunde el mercado de todo lo que no venden o de segunda mano.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Aunque parece un poco sensacionalista ... no lo es.

Estos cafres han comprado toda la producción de RAM de 2026. Y los móviles usan RAM, los SSD son RAM, los portátiles usan RAM, las TV usan RAM (estas usan poca en comparación con los otros) ... y los fabricantes prefieren venderla a los datacenters de IA que al resto, por margen.

Es que a lo mejor te vas a encontrar que quieres comprar un laptop en 2026 y cuesta un 30% más caro por culpa de la RAM.
tul #4 tul
#2 espero que la chinos aprovechen e inviertan en lineas de producción de RAM a cascoporro, luego vendrán hynix, samsng y crucial llorando
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

O llevan preparando eso desde hace al menos dos años o las líneas de producción de memorias no salen de la noche al día.

No dudo que ocurra para 2027, pero vamos a pasar un 2026 jodido.
tul #13 tul
#10 jodidos van a estar el resto de empresas que venden pcs y similares porque van a ver bajar sus ventas en picado debido al encarecimiento de sus productos.
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#13

PC, móviles, tablets .... todo lo que lleve memoria.
tul #16 tul
#15 pues hoy en dia todo o casi, hasta los coches y los electrodomesticos
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#16

Ya, pero la hostia no es la misma en una tele que lleve 4 GB de memoria lenta y obsoleta que en un iPhone con 1 Tb de storage.
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Que nooooo, que cuestan máj caro porque los gobiernoj, siguiendo el Socialismo, imprimen musho dineeeeeeero...

No tenéis ni puta idea deconomía, hostias.
Cehona #5 Cehona
Esperando, como la vivienda, que estallen las burbujas.
#6 poseso
Si, pero lo necesitamos.... la humanidad necesita generar videos de abuelas bailando y gatos disparando.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
"los SSD son RAM"
?
tul #17 tul
#8 pero se producen en las mismas lineas
#14 NanakiXIII
Y todavía no ha empezado la revolución de la robótica humanoide...
tul #18 tul
#14 la yihad butleriana esta a la vuelta de la esquina
TXTSpake #12 TXTSpake
Y los coches también estarán afectados. Es que, si lo piensas, todo va a terminar afectado por la IA. Que desastre :-/
AntiTankie #3 AntiTankie
Crypto ya no da dinero
