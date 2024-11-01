I turned Darth Vader's theme into a Bach's fugue

Conversión - adaptación del famoso tema de Darth Vader (John Williams) en una fuga al estilo de J. S. Bach para guitarra clásica.

etiquetas: tema de darth vader, fuga de bach, john williams, sergei prokofiev
9 comentarios
FrayM #1 FrayM *
Considero el resultado de esa mezcla tan curiosa e ingeniosa como agradable de ver y escuchar. Por eso mando el enlace.

Que disfrutéis.
Spirito #2 Spirito *
Voy a verlo pero, dado el ataque de EEUU al idioma hispano, me sabe de mal gusto que pongas el título en inglés.

Hablo y entiendo inglés, pero cada vez me da más reparo hablar inglés.

Sinceramente, prefiero el español o hispano o como queramos llamarlo, que es infinitamente más bonito, más flexible, rico en sintanxis... y también universal.

Me siento bastante afortunado de tener el idioma español o hispano como lengua materna.

¡Gracias! :hug:
Cuñado #4 Cuñado *
#2 Si te quedas más tranquilo, el autor es sueco y los títulos de sus temas son casi todos en español.

open.spotify.com/artist/0Z31GN7krYUrSu2fdOEI9J

Por otra parte, hay millones de hablantes nativos de inglés que no son estadounidenses.
Spirito #5 Spirito
#4 Que siiiii, sí, que está bien, está muy bien y me alegra éste envío.

Y sí, ya respiro más esponjao. :troll:
FrayM #6 FrayM
#2 Comparto tu espíritu, compañuelo, y te pido disculpas. He valorado el lenguaje musical más que el del envío y, es evidente, hay que cuidar las formas.

Con todo, celebro que hayas disfrutado; no había otra intención que procurar placer.

Sinceramente.
Spirito #8 Spirito
#6 Mil gracias a ti por compartir esta joyita. Enhorabuena a los autores. :hug:

Expandamos lo hispano tanto como podamos, por favor. :-*
Cuñado #9 Cuñado
#7 La verdad que sí.

La composición está muy bien. Esa modulación a mayor le da un toque muy guapo. Y la interpretación es formidable.

Y yo de que la hayas enviado :hug:
Cuñado #3 Cuñado
Guau. Impecable.
FrayM #7 FrayM
#3 ¿A que es una gozada?

Me alegro mucho de haberlo enviado :-)
