Hye-Young Pyun: «Trabajar puede hacer que tu personalidad e identidad desaparezcan»

Hye-Young Pyun lleva años indagando en la alienación laboral y sostiene que nunca se insiste lo suficiente en este malestar. Para ella, las oficinas no solo generan insatisfacción, sino que erosionan la identidad personal: el trabajador deja de ser quien era antes de fichar y su personalidad puede disolverse bajo el estrés de un empleo dañino. Esta idea articula su obra y ocupa un lugar central en El pozo (Destino), su novela más reciente presentada en España.