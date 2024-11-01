edición general
Los hutíes atacaron un petrolero relacionado con Estados Unidos en el Mar Rojo entrando en la guerra por Irán [en]

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el buque petrolero Chios Lion (bandera de Liberia) en el Mar Rojo utilizando un dron marítimo suicida y varios vehículos aéreos no tripulados (UAV). El portavoz militar hutí Yahya Saree reivindicó el ataque, afirmando que el buque fue objetivo por violar la prohibición del grupo de entrar a puertos en "Palestina ocupada". Lo vinculó a la escalada militar tras los recientes operativos de EE.UU. e Israel en la región. El Comando Central de EE.UU. confirmó el incidente y advirtió sobre la amenaza a las rutas

Venga va… que se una más gente
<< El incidente demuestra el cambio de los hutíes hacia el uso más frecuente de drones marítimos sofisticados y de bajo costo, difíciles de interceptar por los sistemas de radar navales tradicionales en las aguas congestionadas del estrecho de Bab el-Mandeb. >>

Si los hutíes cortan el acceso al Mar Rojo, por ataques en el estrecho de Bab el-Mandeb, es casi otro 15% adicional del crudo mundial lo que sumaría casi el 40% del petroleo del mundo detenido !!!
¿el CENTCOM lo confirmó? pos en su sarta de sandeces de hoy, hacia la 1.24 que sale esta noticia hay 0 sobre el p articular. Curioso que 0 cuentas de las chopecientas OSINT que sigo no hayan comentado la jugada pero sí salga en este medio desconocido, usea, que me extraña que apuntándose los houtíes no se sepa más.

De todas formas gracias, al menos me eché unas risas revisando el tl del centcom  media
