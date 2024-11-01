Los hutíes atacaron un petrolero relacionado con Estados Unidos en el Mar Rojo entrando en la guerra por Irán [en]

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el buque petrolero Chios Lion (bandera de Liberia) en el Mar Rojo utilizando un dron marítimo suicida y varios vehículos aéreos no tripulados (UAV). El portavoz militar hutí Yahya Saree reivindicó el ataque, afirmando que el buque fue objetivo por violar la prohibición del grupo de entrar a puertos en "Palestina ocupada". Lo vinculó a la escalada militar tras los recientes operativos de EE.UU. e Israel en la región. El Comando Central de EE.UU. confirmó el incidente y advirtió sobre la amenaza a las rutas