Hungría sufre su propia burbuja inmobiliaria

Hungría lleva viviendo una situación paradójica en la última década. Los precios de la vivienda se triplicaron los dos últimos lustros; sin embargo, las transacciones de compra se han mantenido a un nivel alto durante todo ese tiempo, en torno a las 150.000 por año. En concreto, los precios inmobiliarios aumentaron un 275% entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2025, según Eurostat. Se trata del mayor crecimiento dentro del bloque comunitario, por delante de Portugal (169%).
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Entonces si, en Budapest, Szeged o Debrecen estará caro pero te vas a pueblos mas pequeños y las casas, aunque muchas previa reforma, están a un precio muy bueno y bien conectadas con núcleos de población de 15-30k habitantes.
Hay mucho aleman descentrado que se muda a ese país, y lo compra a precio caro para el húngaro.