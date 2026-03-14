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Hungría sufre su propia burbuja inmobiliaria

Hungría lleva viviendo una situación paradójica en la última década. Los precios de la vivienda se triplicaron los dos últimos lustros; sin embargo, las transacciones de compra se han mantenido a un nivel alto durante todo ese tiempo, en torno a las 150.000 por año. En concreto, los precios inmobiliarios aumentaron un 275% entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2025, según Eurostat. Se trata del mayor crecimiento dentro del bloque comunitario, por delante de Portugal (169%).

| etiquetas: hungría , vivienda , ue
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3 comentarios
1 0 2 K -5 actualidad
Sacronte #1 Sacronte
Si, la verdad es que ha subido una barbaridad la vivienda alli desde hace unos años. La ventaja que tiene Hungria es que el territorio es plano, hay cientos de pueblos pequeños, varias decenas de ciudades medianitas y algunas mas grandes, todas muy bien conectadas con autobuses y trenes entonces no se produce lo que pasa en España, costa y capitales pobladisimas y el interior vacio.

Entonces si, en Budapest, Szeged o Debrecen estará caro pero te vas a pueblos mas pequeños y las casas, aunque muchas previa reforma, están a un precio muy bueno y bien conectadas con núcleos de población de 15-30k habitantes.
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RoterHahn #2 RoterHahn
#1
Hay mucho aleman descentrado que se muda a ese país, y lo compra a precio caro para el húngaro.
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Sacronte #3 Sacronte
#2 Si, en la zonas cercanas a Bakony hay pueblos que incluso tienen el nombre en húngaro y alemán en los carteles a la entrada.
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