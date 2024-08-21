Los humanos abarcarán más de la mitad de la superficie terrestre del planeta para 2070

A medida que la población humana crece, más de la mitad de la tierra del planeta experimentará una superposición creciente entre humanos y animales para el año 2070, según un estudio de la universidad de Michigan. El estudio mostró que esta superposición será impulsada más por el crecimiento de la población humana que por el cambio climático. Es decir, el aumento de humanos asentándose en áreas previamente no desarrolladas provocará la superposición, en lugar de que el cambio climático haga que los animales cambien de lugar de residencia.