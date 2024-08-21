edición general
7 meneos
8 clics

Los humanos abarcarán más de la mitad de la superficie terrestre del planeta para 2070

A medida que la población humana crece, más de la mitad de la tierra del planeta experimentará una superposición creciente entre humanos y animales para el año 2070, según un estudio de la universidad de Michigan. El estudio mostró que esta superposición será impulsada más por el crecimiento de la población humana que por el cambio climático. Es decir, el aumento de humanos asentándose en áreas previamente no desarrolladas provocará la superposición, en lugar de que el cambio climático haga que los animales cambien de lugar de residencia.

| etiquetas: biodiversidad , expansionismo humano , antropocentrismo
6 1 0 K 71 ciencia
4 comentarios
6 1 0 K 71 ciencia
desastrecolosal #1 desastrecolosal *
¡A tumbar el servidor de esto!

espanol.umich.edu/wp-content/uploads/sites/53/2024/08/1722885426871.jp

10 clicks! y el servidor down en cero coma

#0 obviando que es de 21/08/2024

deberiamos todos de llamar a

Contacto (inglés):
Morgan Sherburne
Teléfono: 734-647-1844

para mostrarle nuestras quejas al estilo Sheldon Cooper, por los jajajas y tal
0 K 6
Format_C #2 Format_C
Va tocando una guerra mundial...
Y no es que la quiera, es que así ha sido siempre, mayor presion social y poblacional acaba en guerras
0 K 6
#3 pedromoralesnn_62a8fccf7
Todos sobre Zanzibar
0 K 6
#4 levante
¿Pero no decían que la población mundial se estancaba? Vale que nos asusten con una cosa o con la otra pero con las dos!
1 K 20

menéame