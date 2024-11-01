·
11
meneos
46
clics
La humanidad al borde del abismo - Juan Carlos Monedero
Entrevista a Monedero en el canal Demoliendo Mitos.
|
etiquetas
:
monedero
,
humanidad
,
abismo
,
entrevista
9
2
3
K
93
actualidad
19 comentarios
#9
javierchiclana
*
#7
Seguro que puedes enlazar alguna prueba a esa injuria que me lanzas.
2
K
40
#4
Spirito
Para mí uno de los mejores analistas políticos, bastante brillante.
No en vano, la derecha y extrema derecha fueron a cargárselo políticamente con todo cuanto pudieron.
3
K
40
#11
Findeton
#4
He aquí el brillantísimo Monedero bailando al son del dictador Maduro.
2
K
30
#14
luzer
#11
su "humanidad" está al borde del abismo, que le han cortado el grifito
0
K
6
#16
platypu
#4
tu dedicate a hablar de odesa que de otras cosas vas justito
0
K
8
#17
Doisneau
#4
Se lo cargo Iglesias tambien, por un tibio acercamiento con sumar, de canal red. Que se olvida que hubo mucho pioletazo tambien.
0
K
13
#3
javierchiclana
*
Un señor que defiende dictaduras si son prorusas/antiyankis. Esa "izquierda" me asquea.
7
K
32
#5
Almirantecaraculo
#3
como será el nivel de los otros para que esté parezca sensato.
0
K
8
#10
Findeton
#5
Cómo será tu nivel para que este te parezca sensato.
0
K
10
#18
Almirantecaraculo
#10
comparado con los otros, lamentablemente sí
0
K
8
#7
Mangione
#3
Y nos lo cuentas tú, el supuesto antimilitarista que justifica intervenciones militares imperialistas...
5
K
15
#12
txillo
#3
sospecho que te asquea la izquierda en general.
1
K
-8
#13
javierchiclana
*
#12
Te falla la bola de cristal... hasta ahora siempre he votado a la izquierda del PSOE. Para mi ser progresista lleva aparejado ser demócrata.
1
K
30
#15
javierchiclana
*
#12
Con respecto a Venezuela y a la democracia pienso bastante parecido a lo manifestado por Lula, Petro, y Boric ... seguro que en MNM unos verdaderos "fachas".
0
K
19
#2
Pertinax
El que faltaba pal duro maduro.
1
K
27
#6
Enésimo_strike
como será el nivel de la gente a la que le parece sensato.
1
K
14
#8
Cincocuatrotres
Que hay de malo en la opinión de Monedero? Es chico listo, dice cosas interesantes
1
K
11
#19
Estoeslaostia
Si no fuera taaan pesado ese chico, casi me molestaría en verlo.
Pero es taaan pesado...
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
