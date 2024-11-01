edición general
La humanidad al borde del abismo - Juan Carlos Monedero

La humanidad al borde del abismo - Juan Carlos Monedero  

Entrevista a Monedero en el canal Demoliendo Mitos.

javierchiclana #9
#7 Seguro que puedes enlazar alguna prueba a esa injuria que me lanzas. :roll:
2
Spirito #4
Para mí uno de los mejores analistas políticos, bastante brillante.

No en vano, la derecha y extrema derecha fueron a cargárselo políticamente con todo cuanto pudieron.
3
Findeton #11
#4 He aquí el brillantísimo Monedero bailando al son del dictador Maduro.  media
2
#14 luzer
#11 su "humanidad" está al borde del abismo, que le han cortado el grifito
0
platypu #16
#4 tu dedicate a hablar de odesa que de otras cosas vas justito
0
Doisneau #17
#4 Se lo cargo Iglesias tambien, por un tibio acercamiento con sumar, de canal red. Que se olvida que hubo mucho pioletazo tambien.
0
javierchiclana #3
Un señor que defiende dictaduras si son prorusas/antiyankis. Esa "izquierda" me asquea.
7
#5 Almirantecaraculo
#3 como será el nivel de los otros para que esté parezca sensato.
0
Findeton #10
#5 Cómo será tu nivel para que este te parezca sensato.
0
#18 Almirantecaraculo
#10 comparado con los otros, lamentablemente sí
0
Mangione #7
#3 Y nos lo cuentas tú, el supuesto antimilitarista que justifica intervenciones militares imperialistas... xD xD xD
5
txillo #12
#3 sospecho que te asquea la izquierda en general.
1
javierchiclana #13
#12 Te falla la bola de cristal... hasta ahora siempre he votado a la izquierda del PSOE. Para mi ser progresista lleva aparejado ser demócrata.
1
javierchiclana #15
#12 Con respecto a Venezuela y a la democracia pienso bastante parecido a lo manifestado por Lula, Petro, y Boric ... seguro que en MNM unos verdaderos "fachas".
0
Pertinax #2
El que faltaba pal duro maduro.
1
Enésimo_strike #6
como será el nivel de la gente a la que le parece sensato.
1
#8 Cincocuatrotres
Que hay de malo en la opinión de Monedero? Es chico listo, dice cosas interesantes
1
Estoeslaostia #19
Si no fuera taaan pesado ese chico, casi me molestaría en verlo.
Pero es taaan pesado...
0

