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Huesca restaura la dignidad de Ramón Acín, Concha Monrás y el juez Llidó bajo el amparo de la Ley de Memoria

Huesca restaura la dignidad de Ramón Acín, Concha Monrás y el juez Llidó bajo el amparo de la Ley de Memoria

Este 16 de abril de 2026 marca un antes y un después en el proceso de reparación de las víctimas de la Guerra Civil en Huesca.Reparación moral y jurídica Con la firma de estos autos, el Estado español, a través de su poder judicial, reconoce oficialmente que fueron objeto de una persecución injusta. Aunque la vida de estas tres personas no puede devolverse, sus expedientes quedan ahora limpios de cualquier sombra de «criminalidad» impuesta por el régimen franquista.

| etiquetas: fusilados , represión , franquista , crimenes , totalitarismo , dictadura , guerra
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autonomator #1 autonomator
"Fue el autor de las Pajaritas del parque de Huesca y quien financió a su amigo Buñuel la película 'Tierra sin pan' sobre Las Hurdes. El artista y pedagogo anarquista Ramón Acín fue fusilado sin juicio el 6 de agosto de 1936. 17 días más tarde, su esposa, la compositora Concha Monrás, siguió el mismo trágico destino.
Casi 90 años después, dos tribunales de Huesca han reconocido la memoria de Acín y Monrás. También del juez Juan LLidó Pitarch, fusilado en Huesca. El auto, basado en la Ley…   » ver todo el comentario
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