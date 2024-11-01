Huesca restaura la dignidad de Ramón Acín, Concha Monrás y el juez Llidó bajo el amparo de la Ley de Memoria

Este 16 de abril de 2026 marca un antes y un después en el proceso de reparación de las víctimas de la Guerra Civil en Huesca.Reparación moral y jurídica Con la firma de estos autos, el Estado español, a través de su poder judicial, reconoce oficialmente que fueron objeto de una persecución injusta. Aunque la vida de estas tres personas no puede devolverse, sus expedientes quedan ahora limpios de cualquier sombra de «criminalidad» impuesta por el régimen franquista.