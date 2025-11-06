La huella dactilar gana la batalla en los hospitales: una sentencia marca un precedente contra la prohibición del fichaje biométrico

El Comité de Empresa ejerció una acción de tutela por derechos fundamentales al considerar que fichar con huella dactilar y otros sistemas biométricos no es legal. Apoyó su demanda en la normativa del Comité Europeo de Protección de Datos que prohibió el uso del fichaje biométrico y basándose en la Guía de la AEPD de 2023, que desaconseja el uso del fichaje biométrico. Solicitó 25.000 euros en concepto de indemnización y que se aplicase el Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo, que obliga al registro horario de jornada.
| etiquetas: huella , dactilar , biométrico , jornada , trabajo , sentencia , laboral
Conozco a más de un trabajador público y privado dispuesto a cortarse un dedo por 10 minutos más de vida al día.
Con ese sistema te aseguras que nadie está fichando por otra persona y, más importante, que nadie accede al hospital haciendose pasar por otra persona.
No entiendo que pegas le ven, la verdad.