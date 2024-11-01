Huelga 7-O: En defensa de la educación como servicio público y derecho social

Además de revertir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes, consideramos que el elemento central en las reivindicaciones del sector enseñanza debe pasar por la defensa de la enseñanza como un servicio público, universal, gratuito y de calidad, con capacidad de cumplir su papel como garantía del acceso al conocimiento y a la cultura y de paliar las desigualdades sociales.