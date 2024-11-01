edición general
Huelga 7-O: En defensa de la educación como servicio público y derecho social

Además de revertir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes, consideramos que el elemento central en las reivindicaciones del sector enseñanza debe pasar por la defensa de la enseñanza como un servicio público, universal, gratuito y de calidad, con capacidad de cumplir su papel como garantía del acceso al conocimiento y a la cultura y de paliar las desigualdades sociales.

#1 mcfgdbbn3
Además de revertir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes

¿Y qué tal no pedir tanto dinero y sí que el transporte público también se vea como un servicio público y haya unos mínimos que permitan desempeñar la profesión docente sin tener que comprarte un coche a la fuerza?
#2 estemenda
#1 Si tiene que trabajar fuera de su municipio, o por lo menos en zonas mal conectadas, los docentes deberían tener opción a un "coche de empresa" para desplazarse.
#3 mcfgdbbn3
#2: No, transporte público, conducir solo me da mucho miedo (se me da mal, me preocupa mucho tener un despiste).

Y si no hay transporte público, que la renuncia a la plaza no implique penalizaciones.
