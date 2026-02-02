El cierre del histórico centro Askatasuna de Turín (Italia) deja 30 heridos en las protestas

El cierre del histórico centro Askatasuna de Turín, en Italia, dejó este fin de semana alrededor de 30 heridos tras unos violentos choques entre manifestantes y policías. El centro lleva okupado desde 1996 por grupos afines al movimiento autónomo italiano, una plataforma política diversa de inspiración marxista libertaria, y cuyo principal teórico fue el politólogo Toni Negri. De hecho, el nombre lo tomaron del euskera en un guiño de solidaridad con el movimiento independentista vasco.