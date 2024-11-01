Un grave fallo concede acceso root en todas las distribuciones de Linux

Se ha detectado una nueva vulnerabilidad, bautizada como Dirty Frag, que permitiría a los atacantes obtener privilegios de administrador de la mayoría de las distribuciones de Linux que se utilizan actualmente. Para conseguirlo, únicamente sería necesario hacer uso de un único comando.
| etiquetas: dirty frag , vulnerabilidad , linux , root
Y en el otro caso, el módulo se cargaba sobre la marcha cuando se necesitaba, era trivial forzar su carga.
(un amigo mío lo tenía)
O sea, si te dejas la sesión abierta y alguien va a tu teclado ... Es grave, pero tiene un alcance limitado.
Pero es filosofía UNIX que quien tiene el hardware es el dueño, así que cualquiera puede manipular un ordenador que tiene en sus manos...
Sin ésa vulnerabilidad ( o la de copy fail ) , alguien que tenga acceso físico a tu máquina, puede entrar con una Live ISO y chroot a tu sistema y… » ver todo el comentario
Aunque si consigues acceso local, el lograr root en muchos casos, solo es cuestión de tiempo en realidad.
security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2026-43284